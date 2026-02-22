Estudiante de secundaria fallece ahogado en La Purísima

Irapuato, Guanajuato

Un estudiante de secundaria de apenas 14 años, murió ahogado en la presa de La Purísima. La víctima, fue rescatada por un ciudadano que se introdujo y logró rescatar el cuerpo del menor de edad, aunque ya estaba sin vida.

El menor estaba cursando el tercer grado de secundaria en la comunidad de Taretan y vivía en el “Zangarro” del lado de Irapuato.

“En atención a un reporte al 9-1-1, elementos de Protección Civil en coordinación con la Policía Municipal, acudieron a la Presa de la Purísima por un menor de edad que ingresó al cuerpo de agua y lamentablemente no salió”, dio a conocer Protección Civil en un comunicado.

Al igual se informó que algunos testigos mencionaron que el menor ingresó a la presa y al notar que no salía comenzaron a pedir ayuda, fue entonces que un ciudadano se introdujo y logró rescatar el cuerpo del menor de edad.

El adolescente se encontraba acompañado de su hermana, cuando ocurrió la desgracia; el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense SEMEFO para la necropsia correspondiente.