Irapuato se destaca en capacitación estatal sobre prevención de violencia de género

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato destacó a nivel estatal por su participación en la capacitación en materia de Prevención de la Violencia de Género, impartida por la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto de la Mujer Guanajuatense, a corporaciones de policías municipales.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, entregó constancias de participación a integrantes de las Unidades Policiales Municipales Especializadas en la Prevención de la Violencia de Género, y reconoció la labor de quienes brindan atención integral a personas víctimas de violencia.

“Es una labor muy humana la que les toca desempeñar, y sobre todo muy compleja, porque la atención oportuna, inmediata, eficaz y sensible puede salvar vidas. Si no se actúa así, las consecuencias pueden ser fatales. Por eso valoro y reconozco profundamente el trabajo que realizan”, expresó la Alcaldesa.

Por su parte, María del Rosario Gutiérrez Sandoval, directora de Proximidad Ciudadana, informó que a esta unidad especializada se incorporan 29 nuevos policías capacitados, quienes se suman a los 22 que recibieron formación el año pasado.

Agregó que Irapuato obtuvo uno de los mejores promedios del estado en esta capacitación, lo que refleja el compromiso de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con su formación profesional y la atención a la ciudadanía.

“Todos ellos cuentan con perfil profesional: son abogados, criminólogos o psicólogos. Están adscritos al Centro de Atención a Víctimas, donde brindamos atención en consultorios, así como apoyo administrativo y operativo, siguiendo un protocolo especializado de atención”, detalló.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Ricardo Benavides Hernández, destacó que en 2024 se atendieron 191 casos de violencia de género, mientras que en lo que va de 2025 ya se han registrado 225 casos. Reiteró que se continuará trabajando de manera permanente para erradicar esta problemática en el municipio.

Estas acciones fortalecen el eje de atención “Tu Alianza Ciudadana”, parte del Plan de Gobierno Municipal y de la estrategia Irapuato 27, enfocada en promover la igualdad de género, la paz y el fortalecimiento de las instituciones.