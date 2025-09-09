Preparativos para festejar a la patria en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- En Huanímaro se preparan los festejos del mes de septiembre y en especial se vivirán los “Domingos Huanimarenses Fiestas Patrias”.

En este festival se participarán artistas de Huanímaro, pero además contará con la presencia de artistas de otros municipios como Abasolo, Valle de Santiago e Irapuato, esto gracias a la vinculación que tienen la casa de la cultura del municipio con sus homólogos.

Durante el festival los asistentes, además de disfrutar de las muestras artísticas, podrán deleitas al gusto pues la Dirección de Economía del municipio ha coordinado la participación de cocineras tradicionales quienes se encargarán de preparar los más sabrosos y típicos antojitos mexicanos, que sin duda serán un deleite para las papilas de los comensales.

Todo esto comenzará a partir de las 11 de la mañana y terminará hasta las 9 de la noche, así antojitos mexicanos, mariachi, norteño, danza y folclor se vivirán el domingo previo al tradicional “Grito de Dolores”.