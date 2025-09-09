Preparativos para festejar a la patria en Huanímaro

"Domingos Huanimarenses Fiestas Patrias" contará con una oferta cultural, artística y gastronómica en el jardín principal

Gerry Orozco9 septiembre, 2025

Huanímaro, Guanajuato.- En Huanímaro se preparan los festejos del mes de septiembre y en especial se vivirán los “Domingos Huanimarenses Fiestas Patrias”.

En este festival se participarán artistas de Huanímaro, pero además contará con la presencia de artistas de otros municipios como Abasolo, Valle de Santiago e Irapuato, esto gracias a la vinculación que tienen la casa de la cultura del municipio con sus homólogos.

Durante el festival los asistentes, además de disfrutar de las muestras artísticas, podrán deleitas al gusto pues la Dirección de Economía del municipio ha coordinado la participación de cocineras tradicionales quienes se encargarán de preparar los más sabrosos y típicos antojitos mexicanos, que sin duda serán un deleite para las papilas de los comensales.

Todo esto comenzará a partir de las 11 de la mañana y terminará hasta las 9 de la noche, así antojitos mexicanos, mariachi, norteño, danza y folclor se vivirán el domingo previo al tradicional “Grito de Dolores”.

Gerry Orozco9 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información