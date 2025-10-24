Gran afluencia en Irapuato durante presentación de “Hombres Tierra” en el Festival Internacional Cervantino

Irapuato, Guanajuato.- Reuniendo una gran afluencia, la compañía de danza Jóvenes Zapateadores presentó el programa “Hombres Tierra” durante la edición número 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC) en Irapuato.

Más de 20 bailarines en escena se presentaron en el Teatro de la Ciudad, donde las y los irapuatenses recordaron las historias que sus antepasados les contaban sobre el origen y la creación de Veracruz y sus regiones.

El espectáculo ofreció un recorrido temático que entrelaza las fuentes históricas y el imaginario popular, proponiendo un encuentro entre generaciones en torno al valor del conocimiento sobre los orígenes y su nexo con la tierra que los vio nacer.

“Hombres Tierra” reunió una colección de piezas que conforman el corazón de la identidad regional: el pasado esclavista, la influencia afroamericana en la cultura, las costumbres españolas y los rituales colectivos.

Esta obra, una mezcla única de música y teatro, fue estrenada en 2016 y forma parte de una trilogía compuesta por Hombres Pájaro y Hombres Fuego.

Esa misma noche, el público disfrutó de la proyección de la película “La Falla”, dirigida por Alana Simões, en el andador Sor Juana Inés de la Cruz.

La cinta retrata con delicadeza y profundidad el vínculo entre una maestra rural y sus alumnos, así como la tristeza que provoca su partida cuando debe ser trasladada a otra escuela. La mirada de Simões convierte lo cotidiano en un paisaje emocional que conecta con quienes han sentido el peso de una despedida.

Este viernes, a las 7:30 de la noche, se presentará El Entremés: El Juez de los Divorcios, a cargo de la compañía Novaterra bajo la dirección de Aurelio Navarrete; posteriormente, a las 8:00 de la noche, se presentará Tropikal Forever, ambos eventos en los Murales de la Rinconada.

No te pierdas el último día de actividades del FIC, que concluirá con una mesa de diálogo de Escritoras veracruzanas de los 90’s, a la 1:00 de la tarde en la Casa de la Cultura, y con la presentación Entre Huapangos y Olas, de la compañía Rompe Nubes, en el Ágora del Hospitalito.