Irapuato renueva mandos de Seguridad Ciudadana para reforzar su estrategia

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, anunció nuevos nombramientos dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte del fortalecimiento institucional que impulsa su gobierno para avanzar en la construcción de un Irapuato más seguro y en paz.

La Presidenta de Irapuato, destacó que estos cambios forman parte de una estrategia integral que busca consolidar una corporación más profesional, más humana y más cercana a la ciudadanía.

“Estamos dando pasos firmes para fortalecer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cada nombramiento obedece a la necesidad de contar con perfiles con experiencia, preparación y compromiso con Irapuato. Porque la seguridad no es un tema más: es el tema central para lograr el bienestar que todas las familias merecen”, subrayó.

Entre los nuevos nombramientos destacan:

Francisco Aguilar Velázquez, como director de Tránsito, con más de tres décadas de experiencia en fuerzas de seguridad municipal y estatal; además de una trayectoria en la formación policial y operativa.

Miguel Ángel Torres Durán, como director de Operatividad de Policía, especialista en análisis estratégico, mando directivo y gestión de crisis, con más de dos décadas en fuerzas de seguridad estatal.

Marcelo Márquez Martínez, como director Jurídico, licenciado en Derecho y maestro en Psicología Jurídica y Criminalística, con una sólida carrera en áreas jurídicas y de política criminal en los tres niveles de gobierno.

La secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, reconoció el profesionalismo y la trayectoria de los nuevos integrantes, y reiteró que la suma de sus experiencias permitirá fortalecer los procesos internos, la disciplina y la coordinación operativa en beneficio de la ciudadanía.

“Estos nombramientos representan una nueva etapa de trabajo en equipo, de compromiso y resultados. La confianza de las y los irapuatenses se gana con acciones y con resultados, y en eso enfocaremos todos nuestros esfuerzos”, expresó.