Listas las semifinales de la Primera Fuerza en la liga Luis Hernández

Irapuato, Guanajuato.- El próximo fin de semana estará candente en los campos de futbol Luis Hernández, puesto que se jugarán las semifinales de la categoría de Primera Fuerzas y cuatro equipos se ilusionan con llegar a la final del torneo.

Los equipos que buscarán el pase a la gran final de este torneo son, TD Solutions Abarrotes Lobo, Unión Irapuato, Olímpico Carpintería López y Huaraches al Pastor, quienes en juegos aguerridos de cuartos de final lograron avanzar a la siguiente ronda.

El primer partido que se jugará en punto de las 10 de la mañana, será el de Unión Irapuato, en contra de TD Solutions Abarrotes Lobo; la Unión Irapuato llegó a la semifinal tras derrotar al equipo de Atlante, el cual, en varias ocasiones, ya ha sido derrotado y dejado en el camino por La Unión, mientras que el TD Soluctions llegó tras derrotar a uno de los favoritos, el equipo de la Che Guevara en tanda de penales.

El segundo encuentro está pactado para comenzar al filo del medio día en la cancha principal del complejo, en donde medirán fuerzas los equipos de Olímpico Carpintería López Tacos El Pantera y Huaraches al Pastor.

Los Olímpicos llegan a este encuentro tras un arbitraje polémico, dado que hubo un alargue de más de 15 minutos en su encuentro de cuartos de final en contra de Pipas Morales Carnicería Las Américas, puesto que en este periodo de alargue, los olímpicos lograron el triunfo evitando así la tanda de penales, situación que inconformó al equipo pipero.

Por su parte Huaraches al Pastor vencieron al Deportivo Estrada consiguiendo su pase a la semifinal a pesar de los pronósticos en su contra.

Así, queda lista la jornada de semifinales, con los ánimos a tope y los nervios de punta que se extinguirán cuando el árbitro pite el inicio de las acciones y los cuatro equipos salgan a la cancha a buscar su pase a la final.