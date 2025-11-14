Arranca el FIG 2025 con acceso gratuito y globos de 25 países

León, Guanajuato.- El Festival Internacional del Globo (FIG) inició su edición 23 con la implementación del denominado “Viernes de la Gente”, una modalidad que permitió el acceso gratuito a miles de asistentes. La apertura fue encabezada por la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La jornada inaugural inició con el despliegue de la Bandera Monumental a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, seguido de los Honores al Lábaro Patrio y el sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Durante la interpretación del Himno Nacional, los pilotos de los globos aerostáticos accionaron sus quemadores de manera simultánea, lo que generó una respuesta entusiasta entre el público.

Tras el protocolo oficial, comenzaron los despegues de más de 200 globos aerostáticos provenientes de 25 países. El evento incluyó 30 figuras especiales, entre ellas Swiss Cow (Suiza), Tiburón Martillo (Brasil), Save Me (Lituania) y el globo oficial de Disneyland, que celebró su 70 aniversario con su primera participación fuera de Estados Unidos.

El FIG 2025 incorporó dos iniciativas sociales: las Caravanas de la Gente, mediante las cuales globos aerostáticos recorrerán diversos municipios del estado; y el Pabellón de la Gente, un espacio destinado a la exhibición y venta de productos Marca Guanajuato, con el fin de impulsar el consumo local.

El programa musical del festival contempla la participación de Gloria Trevi el viernes 14; el espectáculo The Dream Nite, con los DJ internacionales Dimitri Vegas y Afrojack, el sábado 15; y el cierre con el cantante Carín León el domingo 16.

El Festival Internacional del Globo es considerado uno de los encuentros de aerostación más importantes del mundo y un referente turístico para México.

A la inauguración asistieron autoridades estatales, municipales y federales, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Turismo e integrantes del Consejo Directivo del FIG.

