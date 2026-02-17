Confirman recuperación de casos de sarampión en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El secretario de salud Gabriel Cortés Alcalá informó que los tres pacientes de sarampión que se detectaron en el estado, se han recuperado satisfactoriamente.

Ya que Guanajuato persigue una estrategia de atención integral al sarampión, con una vigilancia epidemiológica activa y atención de casos sospechosos como parte de una búsqueda intencionada.

“El día de ayer, por la tarde noche, anunciamos un nuevo caso, un bebé de 8 meses y probablemente se vayan a estar presentando algunos casos en el estado”, afirmó.

Agregó que la ventaja que tenemos en el estado es esa gran aceptación y el conocimiento de la gente por el beneficio que otorgan las vacunas.

“Y gracias a eso tenemos una cobertura muy buena, la Organización Mundial de la Salud recomienda tener por lo menos 95% de cobertura en la población para evitar los brotes, para evitar los contagios comunitarios, la transmisión comunitaria y nosotros tenemos una muy buena cobertura en niños de un año arriba del 95%. Niños de año y medio arriba del 97%, y en niños de 6 años tenemos 105%”, porque abarcamos incluso otras poblaciones”, resaltó.

Cortés Alcalá dijo estas cifras permiten estar un poco más tranquilos, con respecto a esta enfermedad que es altamente contagiosa, donde si hay tres, cuatro o cinco personas que no están vacunadas esas personas es muy probable que se vayan a enfermar.

Sobre el estado de salud de los que se contagiaron el secretario resaltó que los dos adultos ya están bien, son de León, tienen más de 25 años, están en sus casas, incluso deben estar ya integrados a actividad laboral de manera habitual.

“Nosotros seguimos haciendo trabajo de búsqueda de coberturas correctas de vacunación, vacunando a los contactos que tengan duda de su estado vacunar y haciendo cercos epidemiológicos para evitar que algún caso por ahí nos brinque.

“Y la bebé de 8 meses está en casa, nunca estuvo grave, siempre estuvo controlada se dio tratamiento para quitar los síntomas y vigilancia cercana, hoy por hoy la bebé también está libre de síntomas y libre de riesgo, todavía siguen en el periodo de vigilancia porque está en casa”, apuntó.

Sobre la campaña de vacunación el secretario indicó que desde abril de 2025 que inició esta campaña de vacunación incisiva, se logró vacunar a más de medio millón de dosis contra el sarampión, en sus dos versiones hay dos versiones que son la triple viral que es la SRP y la doble viral que es SR.

“En total en conjunto hemos aplicado más de medio millón de vacunas, sólo este fin de semana en esas jornadas de vacunación masiva, se lograron más de 6 mil 800 dosis en total, entre los tres centros que pusimos en el estado del sábado y los centros de salud que tenemos en los 46 municipios.

Recordó que las personas menores de 50 años, que tenga dudas sobre esquema de vacunación o está incompleto, a que acudan a los Centros de Salud de la Gente a recibir sus vacunas.

Para concluir dijo que se tienen más de 300 mil vacunas para ser aplicadas en el estado, así que un tema de deficiencia de vacunas no hay, así que la invitación es acudir a los macrocentros y los Centros de Salud de la Gente.