Irapuato refuerza acciones de bienestar animal durante el primer año de gobierno

Se adquirieron dos quirófanos móviles, realizaron más de 3 mil 600 esterilizaciones y modernizaron el CANI para ampliar servicios de atención a mascotas

Redacción Notus17 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Durante el primer año de la actual administración municipal se implementaron acciones orientadas al bienestar animal, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer los servicios de atención en este rubro.

De acuerdo con el gobierno municipal, a través de la Dirección General de Salud y la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal (CANI), se han puesto en marcha programas enfocados en el control de la sobrepoblación, la oferta de esterilizaciones gratuitas, así como en la atención veterinaria y medicinal.

Entre los resultados alcanzados en este primer año se reporta la adquisición de dos quirófanos móviles para el Programa Municipal de Salud Pública, la realización de más de 3 mil 600 cirugías de esterilización y la atención de más de 3 mil reportes de maltrato animal.

Asimismo, el CANI fue modernizado para ofrecer servicios de esterilización, orientación veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica y adopción, acumulando más de 6 mil 500 acciones en beneficio de los animales de compañía.

La administración municipal informó que con estas medidas se busca consolidar una política integral en materia de bienestar animal y reforzar la atención a los reportes de maltrato.

Redacción Notus17 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información