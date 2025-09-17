Irapuato refuerza acciones de bienestar animal durante el primer año de gobierno

Irapuato, Guanajuato.- Durante el primer año de la actual administración municipal se implementaron acciones orientadas al bienestar animal, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer los servicios de atención en este rubro.

De acuerdo con el gobierno municipal, a través de la Dirección General de Salud y la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal (CANI), se han puesto en marcha programas enfocados en el control de la sobrepoblación, la oferta de esterilizaciones gratuitas, así como en la atención veterinaria y medicinal.

Entre los resultados alcanzados en este primer año se reporta la adquisición de dos quirófanos móviles para el Programa Municipal de Salud Pública, la realización de más de 3 mil 600 cirugías de esterilización y la atención de más de 3 mil reportes de maltrato animal.

Asimismo, el CANI fue modernizado para ofrecer servicios de esterilización, orientación veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica y adopción, acumulando más de 6 mil 500 acciones en beneficio de los animales de compañía.

La administración municipal informó que con estas medidas se busca consolidar una política integral en materia de bienestar animal y reforzar la atención a los reportes de maltrato.