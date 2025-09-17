Abasolo celebra el tradicional Grito de Independencia

El Presidente Municipal Job Gallardo encabezó la ceremonia y el festival artístico en la plaza principal, con cientos de abasolenses presentes

Redacción Notus17 septiembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- El pasado 15 de septiembre, el municipio de Abasolo celebró la conmemoración del Grito de Independencia, encabezada por el Presidente Municipal, Job Gallardo, acompañado de autoridades locales y cientos de ciudadanos en la plaza principal.

Las actividades iniciaron a las 19:00 horas con el Festival Artístico de Fiestas Patrias, que incluyó presentaciones de música, danza y canto. A las 21:00 horas se llevó a cabo la ceremonia del Grito, donde el alcalde recordó a los héroes de la Independencia y ondeó la bandera nacional ante los asistentes.

Durante el evento, los ciudadanos corearon los tradicionales vivas a México y a los próceres de la patria. El Gobierno Municipal agradeció la participación de la ciudadanía y reafirmó su compromiso con la preservación de las tradiciones cívicas.

