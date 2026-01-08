Irapuato, Guanajuato.- El Club Irapuato ya comenzó a ilusionar a su afición de cara a la siguiente temporada, y una de las principales interrogantes rumbo al nuevo torneo es clara: ¿Quiénes conformarán el tridente ofensivo de la Trinca Fresera?

Serán cinco jugadores los que pelearán por integrar la llamada “trinca infernal”, una responsabilidad de peso dentro de la historia del club. Tres de ellos ya son viejos conocidos de la afición fresera: Juan Gamboa, Sebastián Doldán y Benjamín Sánchez, quienes fueron piezas clave en el ataque y se encargaron de anotar los goles que llevaron al Irapuato a disputar la gran final en el torneo anterior.

No obstante, tras la salida de Pucheta, delantero que también aportó anotaciones importantes la temporada pasada, el director técnico Daniel Borita Alcantar decidió fortalecer la zona ofensiva y apostar por sangre nueva en el ataque.

Uno de los refuerzos es Alejandro Salazar, joven delantero mexicano formado en las fuerzas básicas del Club León. Salazar recientemente fichó por el CS Herediano de Costa Rica y fue cedido a la AD San Carlos para el Apertura 2025, en busca de mayor continuidad y minutos de juego, luego de destacar en categorías inferiores y en la Sub-23. Se trata de un atacante disciplinado, con movilidad y hambre de triunfo, que vive su primera experiencia internacional y que busca una oportunidad para consolidarse.

El otro refuerzo es Ronaldo Rubio, delantero surgido de las fuerzas básicas de Santos Laguna, quien llega al conjunto fresero con la etiqueta de jugador competitivo y con el objetivo claro de ganarse un lugar en la delantera. Su incorporación promete intensidad y emociones para la afición azulgrana.

Con este panorama, el estratega del Irapuato tendrá la tarea de definir quiénes serán los tres hombres encargados de liderar el ataque, combinando experiencia, juventud y eficacia frente al arco.

Cabe recordar que el término “Trinca” significa conjunto de tres cosas, y en el fútbol irapuatense tiene un peso histórico. Su origen se remonta a una narración del legendario cronista Don Agustín González “Escopeta”, quien durante un cuadrangular en el que participaban Vasco da Gama y León, destacó el poder ofensivo del equipo brasileño conocido como la “Trinca Infernal”. Tras

observar un brillante desempeño del Irapuato en un juego anterior, afirmó: “Si el Vasco da Gama tiene una Trinca Infernal, el Irapuato es la Trinca Fresera”, dando así identidad a uno de los conceptos más emblemáticos del club.

Hoy, esa mística vuelve a tomar fuerza y la afición se pregunta: ¿quiénes serán los elegidos para portar la responsabilidad del tridente ofensivo y escribir un nuevo capítulo en la historia de la Trinca Fresera?