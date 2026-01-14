Irapuato participará en la Feria Internacional de Turismo de Madrid

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se llevará a cabo en Madrid, España, del 21 al 25 de enero, uno de los encuentros más importantes del sector turístico a nivel mundial, informó Gloria Cano, directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR).

Durante la presentación, la funcionaria destacó que FITUR se realiza en el recinto IFEMA, el más grande de Europa para este tipo de eventos, y es considerada la segunda feria de turismo más importante a nivel internacional, al reunir a mercados emisores y receptores de turistas de todo el mundo.

En esta edición 2026, México será el país invitado, lo que representa una oportunidad estratégica para la promoción del país y de sus destinos, tomando en cuenta que México se encuentra entre los 13 principales países del mundo en la industria turística. En ese contexto, Guanajuato ocupa el séptimo lugar nacional en llegada de turistas, mientras que Irapuato se posiciona como el segundo municipio con mayor afluencia turística en el estado, solo por debajo de León y por encima de ciudades patrimonio como Guanajuato capital y San Miguel de Allende.

Gloria Cano subrayó que la vocación turística de Irapuato se concentra principalmente en el turismo de negocios, seguido del cultural y deportivo, lo que refuerza su presencia dentro del corredor industrial del Bajío.

La participación del municipio se desarrollará del 13 al 23 de enero, en coordinación con el Gobierno del Estado. La comitiva estará integrada por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, la síndico Karen Guerra, presidenta de la Comisión de Economía y Turismo del Ayuntamiento; Gloria Cano; Gisela González, directora de Turismo, y un representante del área de Comunicación Social.

Entre las actividades principales se contempla la atención de citas con turoperadores y agencias de viajes, entrevistas con medios de comunicación internacionales, reuniones con alcaldes y representantes de destinos turísticos con buenas prácticas, así como la participación en el evento de promoción “Experiencia Guanajuato”, organizado por el Estado en la Embajada de México en España.

Asimismo, se dará seguimiento a acuerdos culturales de alto nivel, como el refrendo de la colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado, para una nueva exposición que llegará al Centro Histórico de Irapuato en el segundo y tercer trimestre de 2026, además de reuniones con directivos del Festival CALLE de Lavapiés, para el intercambio artístico internacional.

Finalmente, se contempla el refrendo de la adhesión de Irapuato a la Organización Internacional de Turismo Social, así como reuniones de planeación turística con municipios de Guanajuato, México y América para el periodo 2026-2027.

La inversión que representa esta gira internacional será dada a conocer una vez concluida la participación del municipio en FITUR, junto con los resultados obtenidos, tal como se realizó en ejercicios anteriores.