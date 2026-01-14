Crean grupo que exige liberar la autopista a Silao

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de diferentes organizaciones civiles y del Observatorio Ciudadano de Guanajuato demandan la liberación de la autopista a Silao. Mantienen la postura de que se revise la concesión otorgada a empresas privadas para que se les retire por ser discriminatoria y afectar a los habitantes de la capital. Plantean que la vía se convierta en un boulevard que conecte a las dos ciudades.

Esta mañana ofrecieron una rueda de prensa en la que denunciaron que la concesión de la autopista, asignada a la empresa guanajuatense VISE y la española Construcciones Rubau, constituye un secuestro a la movilidad de las y los habitantes de la capital del estado.

Consideran que es un abuso económico porque el cobro del peaje es de los más altos del país en la proporción cuota por kilómetro y que se trata de un acto de discriminación a los habitantes de la capital, pues mientras que a Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende la carretera que les comunicaba fue convertida en un boulevard gratuito, a los de la capital se les cobra cuota.

Exigieron la liberación inmediata de la carretera y que se le convierta en el “boulevard de la Independencia”.

El activista Roberto Saucedo Pimentel, integrante del grupo, destacó que la concesión es reversible si la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo decide intervenir.

En la rueda de prensa participaron representantes del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, Ciudadanos Hartos, Silaoenses contra la corrupción, Guanajuato Despertó, Consejo Ecologista Guanajuatense y ciudadanos en general.

Plantearon que tomarán medidas legales y harán manifestaciones públicas para dar a conocer sus posturas y ser escuchados.