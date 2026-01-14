Irapuato busca recaudar 300 millones de pesos por impuesto predial

En los primeros días de enero se registró un avance de 70 millones en enero

Gerry Orozco14 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Irapuato tiene como meta recaudar alrededor de 300 millones de pesos por concepto del impuesto predial durante el presente ejercicio fiscal, informó Miguel Ángel Fonseca tesorero municipal.

El funcionario señaló que, en los primeros días del mes de enero, el municipio ya registra un avance cercano a los 70 millones de pesos, cifra que refleja una respuesta positiva de la ciudadanía, impulsada principalmente por los descuentos por pronto pago que se otorgan al inicio del año.

Autoridades municipales destacaron que estos recursos son fundamentales para fortalecer las finanzas públicas y permitir la ejecución de obras de infraestructura, servicios públicos y programas sociales en beneficio de la población.

Asimismo, se reiteró el llamado a las y los contribuyentes para aprovechar los incentivos vigentes y cumplir de manera oportuna con esta obligación, lo que contribuye al desarrollo y crecimiento ordenado del municipio.

El Ayuntamiento confía en mantener un buen ritmo de recaudación durante los próximos meses para alcanzar la meta establecida para 2026.

