Irapuato participa en desfile conmemorativo de la toma de la Alhóndiga de Granaditas

Guanajuato, Gto.- Como cada año, Irapuato participó en los festejos por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, acudiendo con un contingente encabezado por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, a Guanajuato Capital para marchar en conmemoración de la toma de la Alhóndiga de Granaditas.

Luego del desfile, la Presidenta de Irapuato expresó su alegría por volver a ser parte de esta celebración, destacando que durante septiembre la ciudad fresera contó con una amplia cartelera de actividades culturales y de convivencia, y que cerrar el mes con esta participación es un orgullo, además de una oportunidad para mantener viva la historia de México.

“Muy contenta de volver a participar en este desfile tan tradicional de la llegada a la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Ya pasó toda la ruta por los municipios que llevaron a Don Miguel Hidalgo en su momento y pasaron por Irapuato, por Aldama, por La Calera; contentos de ser parte de esta gran tradición”, mencionó.

En el desfile participaron contingentes de los 46 municipios del estado, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, bandas musicales y grupos de danza, que ofrecieron un espectáculo lleno de color y orgullo patrio. Las y los asistentes también pudieron disfrutar de pequeños recuerditos distintivos que representan a cada municipio participante.

Finalmente, Alfaro García destacó la importancia de participar en este evento para recordar a las y los héroes que nos dieron patria y libertad, así como para fortalecer el ejemplo de ser una sociedad participativa y orgullosa de sus raíces.