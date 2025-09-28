Exceso de velocidad, principal causa de 274 accidentes de motociclistas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de generar conciencia entre las y los conductores de motocicletas, así como reducir estas lamentables cifras, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Irapuato informó que, en lo que va del presente año, en el municipio han ocurrido 274 accidentes protagonizados por este medio de transporte.

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Tránsito Municipal, 12 hombres y una mujer han perdido la vida como consecuencia de estos percances, siendo el exceso de velocidad la principal causa.

Además, 213 hombres y 72 mujeres, en total 285 conductores y acompañantes, resultaron con lesiones de diferentes grados, la mayoría hospitalizados.

Las cuatro principales causas de los accidentes de motocicleta son: exceso de velocidad, no ceder el paso a otros vehículos, pasarse la luz roja del semáforo y no respetar la distancia de seguridad.

En cuanto a la edad de los conductores involucrados, 32 fueron menores de 25 años; 98 tenían entre 26 y 35 años; 114 entre 36 y 45 años, y 30 tenían 46 años en adelante.

La SSC de Irapuato exhortó a las y los motociclistas a hacer conciencia sobre la responsabilidad y los riesgos que implica conducir sin precauciones, así como la importancia de manejar con el equipo de protección adecuado.