Irapuato listo para la marcha del 8M

Irapuato, Guanajuato.- El municipio de Irapuato se declaró listo para la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, y confirmó que se implementarán medidas de protección en la Presidencia Municipal para evitar posibles daños al inmueble.

El secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, informó que ya se han realizado reuniones interinstitucionales para coordinar la atención de la manifestación, respetando en todo momento el derecho a la libre expresión.

“Nosotros ya hemos tenido varias reuniones interinstitucionales con las distintas dependencias y entidades que colaboran para atender esta marcha. Hay un reglamento dentro del municipio que establece la manera de atender todas estas manifestaciones, primero respetando el derecho a la manifestación”, señaló.

Indicó que se instaló un grupo interinstitucional encabezado por la Secretaría del Ayuntamiento como entidad coordinadora, en el que participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tránsito y Movilidad, Servicios Públicos y el Instituto Municipal de las Mujeres Irapuatenses (Inmira), entre otras áreas.

Asimismo, explicó que se mantendrá contacto con los colectivos y mujeres interesadas en participar, a fin de brindar facilidades y procurar que los incidentes sean mínimos.

En cuanto a versiones difundidas en redes sociales sobre la posible participación de grupos o actores políticos, el funcionario hizo un llamado a no politizar la movilización.

“Lo peor que puede hacer cualquier partido político es politizar este evento legítimo para escuchar la voz de las mujeres. Yo invito a que no se politice y que cada quien atienda la marcha desde el papel que le corresponde”, expresó.

Sobre las medidas preventivas, confirmó que se contempla la protección del patrimonio público, particularmente del edificio de la Presidencia Municipal.

“Sí se tiene considerado poder atender este tema como protección al patrimonio público, al inmueble tan importante para los irapuatenses. Estaremos tomando esta determinación nuevamente”, afirmó.

Respecto al operativo, evitó precisar el número de elementos que participarán, aunque aseguró que habrá capacidad suficiente para atender el contingente y salvaguardar la integridad de las asistentes.

Finalmente, destacó que el gobierno municipal, encabezado por una mujer, ha impulsado acciones transversales en favor de los derechos y la seguridad de las mujeres, a través de programas de capacitación, empoderamiento y coordinación con diversas dependencias.

El Ayuntamiento reiteró que el objetivo es garantizar una marcha segura, ordenada y respetuosa, tanto para las participantes como para la ciudadanía en general.