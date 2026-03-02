Martes de Luna de Sangre, no te pierdas el eclipse lunar

México.- México se prepara para la Luna de Sangre este martes por la madrugada. La luna se teñirá de rojo entre las 5 y 6 de la mañana en un eclipse lunar que podrá verse sin necesidad de equipo especial y su punto máximo durará alrededor de una hora, según la UNAM.

Este fenómeno será visible en gran parte de América y tendrá las siguientes etapas:

La penumbra, que será casi imperceptible con un sombreado muy tenue en la superficie lunar-

La fase parcial en la que una parte del satélite será cubierto por oscuridad.

Totalidad en cuyo punto, comenzará a adquirir un color rojizo.

Máximo, que será el momento en que el rojo se vuelve más profundo, es lo que se considera como Luna de Sangre.

Fin de totalidad, en la que la luna comienza a volver a su estado normal.

Conclusión, cuando ya es completamente blanca.

Este evento ocurre cuando la tierra se encuentra entre el sol y la luna. Al proyectar la sombra del sol en la luna, ésta adquiere un color naranja rojizo.

De acuerdo con la NASA, el uso de lentes o filtros para no dañar la vista no son requeridos, por lo que podrás verlo desde la azotea de tu casa. Las regiones altas son zonas más adecuadas para presenciarlo, y este eclipse total será el último antes del 31 de diciembre del 2028.