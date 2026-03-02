Martes de Luna de Sangre, no te pierdas el eclipse lunar

México.- México se prepara para la Luna de Sangre este martes por la madrugada. La luna se teñirá de rojo entre las 5 y 6 de la mañana en un eclipse lunar que podrá verse sin necesidad de equipo especial y su punto máximo durará alrededor de una hora, según la UNAM.
Este fenómeno será visible en gran parte de América y tendrá las siguientes etapas:
- La penumbra, que será casi imperceptible con un sombreado muy tenue en la superficie lunar-
- La fase parcial en la que una parte del satélite será cubierto por oscuridad.
- Totalidad en cuyo punto, comenzará a adquirir un color rojizo.
- Máximo, que será el momento en que el rojo se vuelve más profundo, es lo que se considera como Luna de Sangre.
- Fin de totalidad, en la que la luna comienza a volver a su estado normal.
- Conclusión, cuando ya es completamente blanca.
Este evento ocurre cuando la tierra se encuentra entre el sol y la luna. Al proyectar la sombra del sol en la luna, ésta adquiere un color naranja rojizo.
De acuerdo con la NASA, el uso de lentes o filtros para no dañar la vista no son requeridos, por lo que podrás verlo desde la azotea de tu casa. Las regiones altas son zonas más adecuadas para presenciarlo, y este eclipse total será el último antes del 31 de diciembre del 2028.