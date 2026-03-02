Club Irapuato mantiene pendientes pago de multas al municipio

Irapuato, Guanajuato.- El pago de multas impuestas al Club Irapuato, durante los partidos de la final del torneo pasado y del amistoso contra Chivas, continúa pendiente, luego de que la directiva decidiera impugnar algunas de las sanciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Así lo informó el secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Rodolfo Gómez Cervantes, quien explicó que recientemente dialogó con el tesorero municipal sobre el estatus de las sanciones.

“Platiqué recientemente con el tesorero y me externaba que inclusive habían impugnado alguna o algunas de las multas. Ustedes saben que ellos como particular pueden recurrir las mismas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Ellos están en su derecho y nosotros tendremos que defender el acto administrativo emitido”, señaló.

El funcionario precisó que mientras se resuelven los recursos legales, algunas sanciones podrían postergarse. En caso de que queden firmes o no sean impugnadas, el municipio determinará el crédito correspondiente para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución.

Sobre el monto total, Gómez Cervantes indicó que se trata de alrededor de cuatro multas que en conjunto suman aproximadamente 80 mil pesos. No obstante, aclaró que solicitará al tesorero municipal el corte actualizado para compartir la cifra exacta.

De esta manera, el proceso continuará en el ámbito legal, mientras el Ayuntamiento espera la resolución de las instancias correspondientes para proceder conforme a derecho.