Abandonan a perros y gatos, dentro de un albergue en SMA

San Miguel de Allende, Guanajuato.- En San Miguel de Allende, un grupo de voluntarios del refugio animal Lucky Dogs Club House, uno de los más grandes de San Miguel de Allende, denunciaron que 129 perritos y gatos quedaron dentro de un albergue que fue desalojado por el Poder Judicial atendiendo una orden de la Ciudad de México.

Los voluntarios, entre ellos algunos extranjeros, dijeron que el albergue ubicado en la colonia Lps Frailes, fue desalojado el miércoles por la mañana y donde quedaron encerrados más de 150 animales, detallando que un día después los dejaron ingresar a alimentar, limpiar y medicar a todos los animales.

El tema ocurrió cuando fue desalojada una propiedad del fallecido productor de cine Gustavo Alatriste que quedó bajo resguardo una empresa que se ostenta como dueña y supuestamente se harían cargo de los animales.

Aunque los voluntarios, mencionaron que los nuevos dueños, al parecer se deberían hacer cargo, les dijeron que iban a soltar a los perros y gatos a las calles.

El gobierno municipal, representado por el priista Mauricio Trejo Pureco por medio de una carta, se deslindó del maltrato animal que viven los perros y gatos en el refugio diciendo que “es entre particulares y que todos pueden llevar croquetas y agua”.

“No vengas ayudar a mi en lo personal, ven ayudar a los perritos; hoy la exigencia es que empiecen aplicar las leyes, no hay una sola ley municipal; faltan tres gatitos, no sé donde están, no puedo verlos, es algo que me supera”, dijo Marisa, representante del refugio Lucky Dogs Club House.

Grupo LOVA

“El Grupo Lova se ha apoderado fraudulentamente de nuestro refugio en San Miguel de Allende y ha despedido a nuestro personal. El Grupo Lova no está proporcionando ningún tipo de cuidado a los más de 100 perros y gatos que se encuentran en el refugio. Este vídeo muestra a algunos de nuestros cachorros obligados por el Grupo Lova a vivir entre heces y orina.

Esta noche nos hemos enterado de que los empleados de Grupo Lova estaban tirando carne de pollo a los perros para verlos pelear.

Grupo Lova se ha negado a permitir que nuestro personal entre en el refugio para proporcionar medicamentos a nuestros numerosos perros enfermos.

La ciudad de San Miguel se niega a ayudar porque dice que se trata de un asunto privado. ¿Es el maltrato a los animales un asunto privado? ¿No le importa a la ciudad el bienestar de los animales?”, escribieron los voluntarios del refugio animal Lucky Dogs Club House.