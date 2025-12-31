Irapuato; “flamazo” en gasera provoca quemaduras a adulto y niño de 3 años

Irapuato, Guanajuato.- Un reporte por deflagración dentro de una gasera ubicada en el camino Hacienda la Virgen de la colonia Hacienda La Virgen, en Irapuato fue atendido por Protección Civil y Bomberos. Según información oficial un hombre y un menor de 3 años resultaron lesionados por quemadura tras el incidente.

El hecho ocurrió cuando el adulto trataba de subir el tanque de gas LP a su automóvil y tras un presunto descuido se originó una combustión en la que el niño y el hombre terminaron lesionados.

Al llegar para médicos y evaluar los daños, trasladaron al hospital las víctimas que tenían quemaduras de segundo grado.