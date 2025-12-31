Salmantino es condenado a 30 años de prisión por secuestro y robo

Salamanca, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró una sentencia condenatoria firme en contra de CÉSAR ARTURO “N” por su responsabilidad en los delitos de robo calificado y privación de la libertad agravada, tras los hechos registrados en el municipio de Salamanca.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2023 en la carretera Valle de Santiago hacia Salamanca, donde las víctimas fueron interceptadas por un vehículo del cual descendió el ahora sentenciado portando un arma de fuego.

Durante la agresión el sentenciado golpeó al conductor en la cabeza y obligó a ambos ofendidos a subir a un vehículo, mientras él se apoderaba de la camioneta de las víctimas.

Tras su proceso penal, se llegó el Juicio Oral en el que la autoridad judicial basada en las pruebas presentadas por la Fiscalía, determinó imponer una pena total de 30 años y 8 meses de prisión.

Esta condena se desglosa en 8 años por el delito de robo calificado, 7 años y 6 meses por cada una de las dos privaciones de la libertad agravada, y una adición de 7 años y 8 meses debido a la reincidencia del sentenciado.

Asimismo, se fijó una multa económica en el rubro de reparación del daño, el sentenciado deberá pagar por concepto de daño psicológico y por los daños materiales sufridos.

Debido a la magnitud de la pena impuesta, se negaron al acusado todos los beneficios procesales, por lo que deberá cumplir su condena íntegramente en reclusión.