¿Calzones de la suerte? el ritual de fin de año

Guanajuato.- Como cada anualidad, el ritual de los calzones de colores no puede faltar. La gente espera comenzar otro año de la mejor manera: dinero, éxito, salud y amor son las aspiraciones generales, y para ello, muchos prefieren asegurarse de invocar sus deseos mediante el color de su ropa interior.

¿Cómo surgió la tradición de los calzones?

Su origen está asociado con Europa y Asia, Especialmente en España e Italia, debido a que en la Edad Media se acostumbra que los nobles vistieran colores que “atraían” o simbolizaban la prosperidad como el rojo y estaba prohibido para la gente común. Para no ser castigados, las personas empezaron a llevar prendas ocultas, con el fin de atraer fortuna.

En China y otros países asiáticos, el amarillo está relacionado con el sol y es símbolo de prosperidad, por lo que se popularizó su uso. Y aunque éstos son los tonos preferidos, hay una lista de colores que tienen su propio significado.

Dime qué quieres lograr este 2026 y te diré cuál ponerte

Rojo: se utiliza para despertar el amor, el deseo y la pasión, además de la fuerza

Amarillo: las personas que se los ponen buscan certeza económica, abundancia y crecimiento de negocios

Blanco: es el color de la paz, la esperanza y la armonía para tu vida

Verde: con una prenda así, se hace una llamada de un año mejor en cuestión de salud, protección y recibir sólo cosas buenas

Azul: relacionado con el equilibrio y la capacidad de racionalidad, es decir que sirve para concretar proyectos

Rosa: de forma similar al rojo, este color es para el romance, aunque enfocándose en el amor

Morado: para la dimensión espiritual y el cambio renovador, este es el color ideal

Negro: relacionado con el lujo y la elegancia

Naranja: para la vitalidad e iniciar con toda la actitud, se lleva la negatividad para mantenerte con entusiasmo

Dentro de las creencias, la efectividad de usar la ropa interior está sujeta a que las prendas sean regaladas por alguien más.