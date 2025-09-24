FSPE detiene a presuntos distribuidores de droga en Valle de Santiago

Valle de Santiago, Guanajuato.– Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a dos presuntos distribuidores con 350 dosis de droga en el municipio de Valle de Santiago.

Como parte de las acciones permanentes de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) los policías detuvieron a Jaime Adán “N” de 36 años y Karina Elizabeth “N” de 29 años.

Las detenciones se realizaron mientras las y los policías llevaban a cabo labores de prevención y vigilancia en la carretera a Cerro Blanco en la comunidad El Borrego. Ahí detectaron a un hombre y una mujer que ante la presencia policial, intentaron huir.

En la revisión, el detenido portaba una mochila con siete bolsas resellables color rosa con hierba verde y seca con las características de marihuana, equivalente a 336 dosis.

Mientras que la detenida portaba cinco bolsas resellables color azul con una sustancia blanca tipo piedra base, equivalente a 15 dosis, además de un teléfono celular. Los dos detenidos quedaron a disposición de la autoridad, junto con la droga asegurada.