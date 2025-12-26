Irapuato: descuento en recargo de predial

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato ofrece un cien por ciento de descuento en recargos por rezagos en el pago del impuesto predial, con la finalidad de que la ciudadanía se ponga al corriente.

Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez, tesorero municipal, invita a la ciudadanía para que aprovechen las facilidades y descuentos vigentes, para que se pongan al corriente y no expongan su patrimonio; agregó que se eliminarán los cargos por rezago de años anteriores para que vayan al día en sus pagos.

​En lo que resta del 2025, si tienes adeudos de años anteriores, este es el momento de acercarte. El Gobierno Municipal otorga descuentos significativos desde el 60%, 70% y hasta el 80%, dependiendo del monto del rezago y mediante un análisis individualizado.

​Proceso: Acude directamente a las oficinas de Tesorería (Centro de Gobierno Municipal), solicita y llena tu formato de datos socioeconómicos y recibe una propuesta de descuento basada en tu situación particular.

Para los contribuyentes que desean regularizarse, pero no pueden cubrir el monto total en una sola exhibición, pueden preguntar por el Convenio de Pago en Parcialidades.

Igualmente, para los contribuyentes que gusten regularizarse, pero que no tengan en ese momento la liquidez se aplica convenio pago en parcialidades.

Para el año 2026, se aplicará el 100% de recargos durante los meses de enero y febrero.

El Tesorero Municipal destacó que, el pago del predial, se ve reflejado en obras para beneficio de la propia ciudadanía; agregó que, como cada año, se tendrán descuentos también en enero del 12% y en febrero del 10%, con pagos presenciales, mientras que, en pagos digitales se brindará el 14 y 12% de descuento, en enero y febrero, respectivamente.