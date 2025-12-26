Celaya conquista a visitantes con su gastronomía y tradición

Celaya, Guanajuato.- Ubicado en el corazón del corredor industrial Laja-Bajío, el municipio de Celaya se ofrece no solo como un importante polo económico con presencia de empresas internacionales, sino también como un atractivo destino turístico que combina historia, cultura y, especialmente, una gastronomía reconocida a nivel nacional.

Gracias a su ubicación estratégica y su excelente conectividad terrestre con ciudades como Querétaro, Morelia, Ciudad de México y Guadalajara, así como a su clima privilegiado, con temperaturas promedio de 26 grados centígrados, Celaya se presenta como un punto ideal para el turismo de fin de semana y de experiencia culinaria.

Uno de los principales orgullos de la ciudad es su tradición gastronómica, encabezada por la emblemática cajeta de Celaya, elaborada a base de leche de cabra y reconocida por su sabor único. Este dulce típico se puede encontrar en diversas presentaciones: quemada, con nuez, pasas, piñón o vainilla, además de obleas y paletas. A ello se suman los buñuelos bañados con piloncillo, así como una amplia oferta de cervezas artesanales que han ganado popularidad entre visitantes y locales.

La cocina tradicional también se distingue por sus platillos salados, como las gorditas de tierras negras, rellenas de carnitas o queso con chile; las pacharelas, tacos grandes de chicharrón ranchero; la barbacoa, los tacos de guisados, el tradicional caldo michi, además de duritos y tortas con sabores clásicos que forman parte de la identidad culinaria celayense. Un punto imperdible para degustar estos antojitos son las tostadas de la Alameda, consideradas un referente local.

En cuanto a su riqueza cultural y arquitectónica, Celaya ofrece atractivos como el Templo del Carmen, obra del arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras en el siglo XIX, destacado por su estilo neoclásico; el Templo de San Francisco, con una interesante mezcla de barroco y neoclásico; y la Casa de la Cultura, ubicada en el Ex Convento de San Agustín, construido en 1609 y hoy sede del Instituto de Arte y Cultura de Celaya.

La oferta turística se complementa con museos de gran interés, como el Museo de las Momias de Celaya, que alberga cuerpos momificados de manera natural; el Museo de Arte Octavio Ocampo, con obras del reconocido artista celayense; y el Museo de Celaya, Historia Regional, que narra la evolución del municipio desde su fundación.

Entre las experiencias turísticas, destacan el recorrido ecoturístico Ojo Seco, que combina senderismo, talleres tradicionales y gastronomía elaborada por cocineras de la comunidad; las visitas guiadas a la histórica Fábrica de Cajetas La Tradicional de Salgado, en operación desde 1860; y los recorridos a pie por el Centro Histórico, que permiten conocer los principales atractivos y finalizar con una dulce degustación.

Con esta diversidad de sabores, historia y experiencias, Celaya se reafirma como un destino que conquista paladares y corazones, invitando a turistas nacionales y extranjeros a descubrir su riqueza gastronómica y cultural.