Irapuato: ¿Cuánto costará pagar impuestos en 2026?

Irapuato, Guanajuato.- El Ayuntamiento de Irapuato aprobó por mayoría de votos el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos y las Disposiciones Administrativas de Recaudación, con lo que se actualizarán las cuotas y tarifas aplicando un incremento del 4% para el ejercicio fiscal 2026.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, agradeció a las y los integrantes del Ayuntamiento que votaron a favor de estas propuestas, al destacar que sin ingresos no hay presupuesto y sin presupuesto no hay acciones sociales en favor de la comunidad.

“La indexación que viene planteada es del 4%; nos estamos apegando a las recomendaciones establecidas por el Congreso del Estado. Esto significa que, para el 2026, tendremos un pronóstico de ingresos de 3 mil 733 millones de pesos, incluyendo los Organismos Descentralizados. Nuestra expectativa de incremento en los ingresos es del 9.85%”, informó.

Entre los puntos más relevantes de estas aprobaciones se encuentra el mantenimiento de las cuotas mínimas de 531 pesos en el impuesto predial. Además, se aplicarán descuentos del 14% durante enero y del 12% en febrero para quienes realicen su pago en línea, así como del 12% y 10% respectivamente para quienes paguen en cajas.

Un aspecto destacado para la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj) es la aplicación de descuentos en los servicios de las Escuelas del Deporte, otorgando un 30% de descuento a empleados municipales que inscriban a sus hijas o hijos, y un 20% a la ciudadanía en general al inscribir a dos o más menores.

“Queremos que nuestras unidades deportivas estén llenas, que se aproveche todo el entrenamiento que ahí se ofrece, que no haya restricciones para que las niñas y los niños puedan ejercitarse; por eso se implementa este descuento”, comentó la Presidenta Municipal.

Así mismo, para los cursos de verano del Parque Irekua, se propone que la tarifa se cobre de forma única por todo el curso, y no semanalmente, con el objetivo de facilitar la participación de más familias.