La Generación Z también se manifestó en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- En un ambiente de fiesta de fin de semana turístico, un grupo de jóvenes se presentó como la “verdadera generación Z” para manifestarse la tarde del sábado en el Jardín de la Unión para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo y pedir mayor seguridad para la ciudadanía.

Aprovecharon una tarima de madera frente al Teatro Juárez, utilizada para la carrera de la Fiscalía General del Estado para subirse y alzar sus cartulinas para protestar contra la violencia que impera en el país.

Desplegaron pancartas con mensajes como “No más narco-estado, violencia, inseguridad” y “la indiferencia al dolor ajeno nos va a matar a todos”. Sus consignas fueron “¡No hay división entre el estado y el narco, son exactamente lo mismo!” y “¡justicia!”.

El contingente también estaba formado por jóvenes pertenecientes a colectivos comunistas y anarquistas, quienes sostuvieron que es necesario cortar “de raíz” el sistema capitalista para poder acceder de manera efectiva a la justicia y erradicar la corrupción.

El contingente marchó por la calle Sopeña hasta llegar al edificio de Presidencia Municipal, en cuya puerta pegaron sus cartulinas.

Las personas manifestantes fueron en su mayoría estudiantes de diferentes instituciones, especialmente la Universidad de Guanajuato.