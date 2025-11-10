TD Solutions Abarrotes elimina a El Che Guevara y avanza a semifinales

El Gordito” Ramos se vistió de héroe al detener dos penales y darle el triunfo a TD Solutions tras un intenso cuartos de final de la Liga Luis Hernández

Redacción Notus10 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- En un encuentro vibrante de los cuartos de final, de la liga Luis Hernández, el equipo de TD Solutions Abarrotes logró su pase a las semifinales de la categoría de Primera Fuerza, marcador final de 4-3, venciendo en tanda de penales al equipo considerado favorito “El Che Guevara”.

Jesús la Pulga goleador de la Che Guevara fue neutralizado por la férrea defensas del TD Solutions pero en un descolgada por la banda izquierda logró asistir a Jaime “El Yugui” García quien anotó el primer gol del encuentro a pase de “La Pulga” poniendo en ventaja al representativo de la Che Guevara.

Sin embargo, el “Huicho” Araujo en un rebote en el centro del área se “relamió los bigotes” y disparó venciendo al portero TD Solutions, empatando a un gol por bando.

Tras la expulsión del “Wilmar” El colombiano TD Solutions tuvo que remar contra la corriente en el segundo tiempo de este vibrante encuentro de liguilla.

La defensa del TD Solutions fue aguerrida bajo el liderazgo del defensa central Fernando González Machuca y lograron mantener el marcador, para alargar el encuentro a qué todo se definiera por la vía de los penales.

Fue en esta instancia donde el portero Eduardo “El Gordito” Ramos fue el “héroe” de TD, pues en una mañana de ensueño “El Gordito” logró parar dos tiros penales lo que le dio a su equipo el pase a la fase de semifinales, venciendo a uno de los equipos favoritos para alzar la copa.

