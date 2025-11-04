Irapuato construirá centros de cuidado infantil

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato se suma al proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la construcción de seis Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con los que se busca garantizar el cuidado responsable y formación integral de niñas y niños.

Durante la reunión con Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del IMSS en Guanajuato, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reiteró su total apoyo y disposición para avanzar en este proyecto, el cual busca apoyar a madres y padres de familia del municipio.

“Celebramos el encuentro porque desde este momento nos estamos poniendo a trabajar para generar alternativas para que en Irapuato pudiera aterrizarse en el corto y mediano plazo estos lugares de cuidado infantil tan importantes y necesarios. No podemos olvidar que en el sexenio pasado se eliminó el apoyo que había para las guarderías infantiles, hoy celebramos que se retome nuevamente el dar este servicio a la población”, destacó.

Marco Antonio Hernández, agradeció la disposición de la presidenta Lorena Alfaro, e informó que este proyecto para la construcción de los Centros de Educación y Cuidado Infantil se realizará en todo el estado, a través de 43 centros, dejando en Irapuato seis de ellos, en beneficio de su población.

“Es un modelo muy similar a las guarderías, pero ya no le vamos a llamar guarderías, ahora le vamos a llamar CECI. Necesitamos que el Municipio nos apoye con inmuebles para establecer estos centros, les hicimos el planteamiento y vamos a empezar a trabajar en ello llevará tiempo y lo que se espera es que estos 43 CECIS, estén construidos en la Administración Federal de nuestra presidenta actual”, indicó.

El Delegado del IMSS en Guanajuato, agregó que este modelo dará la posibilidad de que niñas y niños de padres y madres trabajadoras no afiliados al IMSS puedan ser beneficiados.

Durante la reunión también se abordaron temas como la construcción del Hospital del IMSS en Irapuato, del cual se mencionó que el proyecto aún se encuentra como prioritario, por lo que el Gobierno Local seguirá en esa lucha para que este se lleve a cabo lo más antes posible, pues Irapuato y su gente lo necesita.