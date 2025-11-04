A mitad de la calle dejan dos cuerpos en zona centro de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- A mitad de la calle Ojo de Agua en la zona centro de Pénjamo, vecinos encontraron dos cuerpos envueltos en plástico y aparentemente mutilados. Según testimonios, fueron dejados con una cartulina cuyo mensaje fue escrito por un grupo delictivo.

Después de recibir el reporte, las autoridades acordonaron la zona y constataron que entre las calles Carrillo Puerto y Rocío se encontraban los restos de dos personas sin vida, quienes contaban con múltiples signos de violencia. A la espera de la SEMEFO y la Fiscalía del Estado, los elementos de seguridad pública resguardaron el área.

El contenido explícito de la cartulina no ha sido revelado, así como tampoco la identidad de las víctimas. Las autoridades se encargarán de esclarecer los hechos.