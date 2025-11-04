Exhiben muestra artística “Viento” en UG León

León, Guanajuato.- Con el propósito de crear conciencia sobre el entorno y la importancia de poner atención a uno de sus elementos básicos, el Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG), a través de la Coordinación de Extensión Cultural, inauguró la muestra artística “Viento”, la cual plantea la idea primordial del equilibrio.

Esta muestra, ubicada en la sede Aquiles Serdán, reúne el trabajo de diecisiete participantes provenientes del Campus León de la UG, la Escuela Primaria “Antonio Saldaña”, el Instituto Oviedo, la Escuela del Nivel Medio Superior de León y público general, como la obra de una participante proveniente de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Además de los trabajos pictóricos que se exhiben en esta galería, la exposición incluye cuatro videos y dos cuentos cortos que se estarán difundiendo en las redes sociales oficiales del Campus León.

La Sede Aquiles Serdán es considerada un lugar emblemático en la historia de la ciudad de León para la formación de profesionales de la medicina y la enfermería. Ahora, es recinto para las actividades artísticas, culturales y de educación para la vida para la comunidad UG y la sociedad en general.

Esta convocatoria representa el esfuerzo del equipo de trabajo de la Coordinación de Extensión Cultural de este Campus, quien, de manera constante, realiza diversas actividades para acercar el arte y la cultura a la comunidad universitaria, como con esta primera etapa de la convocatoria sobre los elementos vitales.