Irapuato, Guanajuato.- Cerca de 40 instituciones educativas, corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y agrupaciones tradicionales participaron en el desfile cívico-deportivo con el que Irapuato conmemoró el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El recorrido reunió a familias en el Centro Histórico.

En representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Barroso Rangel, encabezó el desfile junto con autoridades militares y educativas.

Entre los contingentes estuvieron el Grupo Centauros, la Academia de Formación de Cadetes de Irapuato, el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo K9, que participó con 14 ejemplares caninos. También desfilaron personal de Tránsito Municipal, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos.

El sector educativo estuvo representado por estudiantes y docentes de niveles básico, medio superior y superior. Se sumaron el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, la Red Juventudes y la Asociación de Charros Ignacio León Ornelas.

Durante el recorrido, los contingentes presentaron bailables, tablas rítmicas, exhibiciones deportivas, demostraciones de agilidad y participaciones de bandas de guerra. También representaron episodios y figuras históricas, como el Porfiriato, la Huelga de Cananea, la llegada del ferrocarril, el Plan de San Luis, Ricardo Flores Magón y el papel de las mujeres durante la Revolución Mexicana.

El Gobierno de Irapuato señaló que la conmemoración busca mantener viva la memoria histórica entre las nuevas generaciones, reconocer a quienes lucharon por la justicia y la democracia, y promover la actividad física, la convivencia y la participación ciudadana.