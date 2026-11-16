Guanajuato, Gto.- Autoridades federales, estatales y municipales conmemoraron en Guanajuato el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con un desfile en el que participaron integrantes de las Fuerzas Armadas, centros educativos, instituciones y organizaciones sociales.

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, señaló que el movimiento revolucionario impulsó la defensa de derechos y el anhelo de construir un país sustentado en la justicia, la igualdad ante la ley y la democracia.

Jiménez Lona destacó que el desfile recuerda la memoria, el sacrificio y la valentía de quienes lucharon hace 116 años. También reconoció a las personas y organizaciones que participaron en la conmemoración, que describió como una muestra de orgullo e identidad compartida.

Los contingentes presentaron bailables y actividades físicas, deportivas y artísticas, que fueron disfrutadas por cientos de familias guanajuatenses.

En el evento estuvieron presentes representantes de la 16.ª Zona Militar, la Guardia Nacional, el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia estatal y el Ayuntamiento de Guanajuato.