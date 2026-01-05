Irapuato concentra 2 homicidios por día; tendencia al crimen organizado

Irapuato, Guanajuato.- Diciembre cerró el 2025 siendo el segundo mes más letal en una década, con un promedio de 2 homicidios por día. Las colonias en donde se concentraron más víctimas fueron San Luis del Jánamo (El Morado) y Los Presidentes, con 8 y 5 homicidios dolosos respectivamente, siendo la quinta parte de asesinatos en el mes, según información del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?

Como la mayoría de eventos registrados en el año, la principal causa de los 39 sucesos en los que murieron 60 víctimas se relacionó a la perpetración por personas ligadas al crimen organizado, ocupando el 90 por ciento de los incidentes. De igual manera, el uso de armas como pistolas, escopetas, fusiles, entre otras, para privar de la vida representó el 82 por ciento.

En la comunidad de San Luis del Jánamo, hombres armados atacaron en dos ocasiones a habitantes. A principios de diciembre, se reportó en una vivienda la quema de 4 hombres que primero fueron ultimados a balazos; mientras que, a mediados, un grupo de 4 jóvenes que estaban en la vía pública, entre ellos un adolescente, perdieron la vida por presuntos sicarios.

Por su parte, en Los Presidentes hubo 5 homicidios dolosos el día de los inocentes, durante una reunión aparentemente familiar en la que los responsables irrumpieron. Lo que coloca a estas dos zonas como puntos rojos sobre otras localidades y colonias como Las Heras y La Morelos con 4 asesinatos; y Rancho de Guadalupe, Los Fresnos, Juan Pablo II, Purísima de Covarrubias, Ucopi, Flores Magón norte y 12 de Diciembre con 2 cada una.

Según el informe del observatorio, se incrementó un 88 por ciento el delito, ya que en 2024 se documentaron 32 personas privadas de la vida. 52 de ellas pertenecen al género masculino y 8 al femenino.