Llega nuevo comandante a la XII Región Militar

Irapuato, Guanajuato.- El General, Jorge Pedro Nieto Sánchez, quien es un militar de carrera con una trayectoria destacada dentro del Ejército Mexicano sustituyó en el cargo al General de Brigada E.M. José Francisco Terán Valle, como Comandante Interino de la XII Región Militar, con sede en Irapuato.

El nuevo titular de la XII Región Militar ingresó al Ejército Mexicano como cadete al Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1984, graduándose como oficial del arma de caballería y su jurisdicción abarcará los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán.

Jorge Pedro Nieto Sánchez estuvo más de dos años en Chilpancingo, Guerrero y fue el encargado de la operación especial anunciada el 5 de noviembre del año 2024, para localizar a 17 comerciantes, 11 de ellos fueron encontrados sin vida y el resto siguen desaparecidos en los municipios de Chilapa y Chetultenango.

El nuevo comandante rindió protesta y tomó posesión del cargo como comandante interino, en un acto encabezado por el general de división de Estado Mayor Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano.

La Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, asistió a la ceremonia de Toma de Protesta al Cargo, Posesión del Mando y Protesta de Bandera.