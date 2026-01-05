Más jóvenes de Guanajuato se forman en empresas gracias al modelo dual del CECyTEG

León, Guanajuato.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), continúa fortaleciendo la vinculación con el sector productivo al ampliar la participación de su comunidad estudiantil en el modelo de Educación Dual, una estrategia que permite a las y los jóvenes desarrollar competencias técnicas directamente en entornos laborales reales.

Este avance es posible gracias al trabajo en equipo entre la Directora General de CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, y la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quienes han impulsado una agenda conjunta para consolidar alianzas con empresas líderes y abrir nuevas oportunidades de formación profesional para la juventud guanajuatense.

Tras un proceso de selección riguroso, la empresa internacional Michelin perfiló a 11 estudiantes del Plantel Silao como beneficiarios del modelo de Educación Dual, luego de cumplir con los criterios académicos, actitudinales y técnicos establecidos en la convocatoria interna.

Además, se incorporó a 24 estudiantes en actividades formativas dentro de 3 empresas de los sectores transporte y fabricación de llantas, fortaleciendo sus habilidades técnicas, profesionales y su capacidad para integrarse de manera competitiva al mercado laboral.

Mientras que 196 estudiantes de CECyTEG participan en el modelo dual, una cifra que refleja el compromiso institucional por impulsar trayectorias educativas más sólidas, pertinentes y conectadas con las necesidades reales de la industria.

Con estas acciones, CECyTEG reafirma su liderazgo en la formación técnica de alto nivel, promoviendo experiencias que transforman la vida de las y los jóvenes y fortalecen el desarrollo económico y social de Guanajuato.