Irapuato celebra la graduación de 775 estudiantes de Prepa Pro y Prepa In

Irapuato, Guanajuato.- La educación transforma vidas, amplía horizontes y permite comprender el mundo con una perspectiva más consciente, por ello autoridades estatales y municipales en Irapuato celebraron la graduación de 775 estudiantes que concluyeron sus estudios de media superior a través de Prepa Pro y Prepa In.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, felicitó a las y los graduados, así como a madres y padres de familia, en especial a los más de 300 estudiantes irapuatenses, que ahora abren nuevas puertas, mejores oportunidades laborales, nuevos aprendizajes y la posibilidad de continuar con estudios profesionales.

Alfaro García destacó que, en su gobierno, se han otorgado apoyos económicos educativos, ampliado la red de internet en espacios públicos, impulsado una agenda permanente de actividades culturales, deportivas y artísticas, intervenciones en escuelas con construcción de techos en patios, entregado materiales para mejorar el entorno escolar e implementado un programa de capacitación para fortalecer la labor docente.

Esmeralda León García, egresada, compartió celebrar el esfuerzo, dedicación y resiliencia que todas y todos demostraron para llegar hasta este punto, así como agradeció a todas y todos los asesores académicos y grupos de estudio, pues fueron fundamentales para concluir este camino.

Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación, agradeció a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, por generar estos programas de Prepa Pro y Prepa In, pues son una alternativa gratuita para que más jóvenes y adultos concluyan su educación media superior, además de ser una gran manera de combatir el rezago educativo.