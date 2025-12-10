Libia Dennise coloca la dignidad y los derechos humanos al centro del gobierno

Guanajuato, Gto.- La dignidad humana debe ser el punto de partida de toda política pública y de cada decisión que se toma desde el servicio público, afirmó la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al participar en el 2º Foro Estatal de Derechos Humanos “Todas las Personas, Todos sus Derechos”, realizado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Durante su mensaje, la Gobernadora subrayó que los derechos humanos no son concesiones ni privilegios, sino derechos inherentes a todas las personas por el simple hecho de serlo. En ese sentido, reiteró que el papel del Estado es reconocerlos, respetarlos y garantizar su ejercicio pleno, sin distinciones ni exclusiones.

“La diversidad no nos hace menos, nos enriquece como sociedad. Gobernar con enfoque de derechos humanos significa reconocer que no todas las personas parten de las mismas condiciones y que es responsabilidad del gobierno generar políticas que equilibren esas desigualdades”, expresó.

La Mandataria estatal reconoció que, si bien se han logrado avances importantes, aún existen retos estructurales y culturales que requieren atención constante. Señaló que la defensa de los derechos humanos no solo implica cambios legales o administrativos, sino también un proceso de reflexión y transformación social que convoque a todas y todos.

En este contexto, destacó la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, como una decisión firme del Gobierno de la Gente para colocar a las personas en el centro, con especial atención a grupos prioritarios como personas migrantes, comunidades indígenas, personas con discapacidad y poblaciones de la diversidad sexual y de género.

La Gobernadora explicó que las acciones afirmativas y las políticas diferenciadas no buscan generar privilegios, sino igualar las condiciones de partida, reconociendo las barreras históricas que han limitado el acceso pleno a derechos para determinados sectores de la población.

El 2º Foro Estatal de Derechos Humanos fue concebido como un espacio de diálogo, análisis y reflexión entre especialistas, academia, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos, con el objetivo de fortalecer una cultura institucional basada en el respeto, la igualdad y la no discriminación, así como avanzar hacia políticas más sensibles e incluyentes en Guanajuato.

Finalmente, Libia Dennise hizo un llamado a que este foro se consolide como un ejercicio permanente de escucha, aprendizaje y compromiso colectivo: “En Guanajuato todas las personas valen lo mismo, todas importan y todas las voces deben ser escuchadas. Ese es el rumbo que seguimos construyendo como Gobierno de la Gente”.

En el 2° Foro de Derechos Humanos participaron: Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo del DIF Estatal; Samantha Smith Gutiérrez, Presidenta Municipal de Guanajuato; Liz Alejandra Esparza Frausto, Secretaria de Derechos Humanos; Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Yesenia Rojas, Diputada Presidenta de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes del Congreso del Estado de Guanajuato.

Así como Presidentas y Presidentes Municipales, integrantes de Asociaciones Civiles, titulares del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la Gente, y sociedad civil.