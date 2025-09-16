Irapuato avanza como Ciudad Educadora con proyectos de transformación social

En su primer año de gobierno, la alcaldesa Lorena Alfaro impulsó acciones en educación, cultura, salud y desarrollo personal que fortalecen la inclusión y las oportunidades para la ciudadanía

Redacción Notus16 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato avanza con paso firme y rumbo claro: una ciudad que educa, cuida y abre camino a las oportunidades.

En este primer año de gobierno, la presidenta municipal Lorena Alfaro ha puesto en marcha proyectos transformadores que consolidan a Irapuato como Ciudad Educadora, donde la educación, la cultura, la salud y el desarrollo personal laten con fuerza para que nadie se quede atrás.

Fortalecimiento a la educación

Con una inversión superior a 3.4 millones de pesos, se mejoraron 36 escuelas incluyendo el techado del CECYTE. Más de 10 mil estudiantes recibieron becas y apoyos, garantizando que el talento de nuestras niñas, niños y jóvenes siga creciendo.

Impulso a la cultura

Más de 2 mil 400 actividades culturales impactaron a 400 mil personas y se apoyó a 865 artistas y creadores locales. Además, Irapuato fue sede del Festival Cervantino, el GIFF y competencias deportivas de talla internacional que atrajeron a más de 100 mil asistentes.

Con el programa “A los barrios no se invita, se llega”, la cultura bajó de los escenarios al corazón de la ciudad: plazas, calles y barrios como Santiaguito y San Cayetano vibraron con conciertos, teatro, talleres y foros que fortalecen identidad y pertenencia.

Atención al desarrollo personal

Se brindaron más de 2,100 atenciones psicológicas y 600 asesorías legales y se han conformado 20 Círculos de Mujeres, que impulsan el desarrollo personal y el empoderamiento económico de 266 mujeres. Además, se capacitó a 533 funcionarias y funcionarios públicos en perspectiva de género.

Salud pública para todas y todos

Generamos espacios más limpios y saludables con más de 200 jornadas de descacharrización, eliminando 600 toneladas de criaderos de mosquitos.

Las Unidades Médicas Móviles ofrecieron consultas de medicina general, odontología y nutrición a más de 26 mil personas en colonias y comunidades. También se brindó atención a migrantes y personas en situación de calle, además de aplicar pruebas rápidas de detección de VIH y VDRL.

Se invirtieron 17 millones de pesos en salud pública, se organizaron Ferias de Salud Mental y se impartieron más de 500 pláticas en escuelas para prevenir adicciones y cuidar la salud emocional de niñas, niños y adolescentes.

Amor por los animales, compromiso ciudadano

El programa de Certificación de Colonias y Comunidades Responsables de sus Mascotas ha reconocido el y trabajo de vecinos de Villas de San Cayetano, Las Américas, Renovación, Pozo de Parras, Tamahula y Aldama, por promover el trato digno hacia los animales.

Este esfuerzo fomenta la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado animal y la salud pública, con una visión de respeto, prevención y amor por los seres vivos.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reiteró que su gobierno tiene una misión clara: poner a las personas en el centro de la atención y trabajar por una ciudad incluyente, justa y con igualdad de oportunidades para todas y todos, sin importar edad, condición o lugar de residencia.

Redacción Notus16 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información