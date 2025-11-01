Irapuato calificó a la liguilla

Irapuato, Guanajuato

El Club Deportivo Irapuato venció al Tapatío por 2 goles a 1 y aseguró su pase a la liguilla, Tapatío quedó fuera del campeonato.

En un primer tiempo en donde la trinca fresera salió a buscar la puerta rival y tras varias llegadas que resultaron infructuosas, una falta cometida en la banda derecha fue cobrada enviando un centro al corazón del área donde Doldán saltó, venció a su marcador y metió un testarazo que envió el balón al fondo de la red anotando el primer gol fresero.

El equipo tapatío en respuesta se lanzó al ataque y en una jugada polémica en los linderos del área cerca de la línea final, el delantero jaliciense cae y el árbitro no dudó en marcar un penal en contra del Club Irapuato.

La pena máxima fue cobrada por Vladimir Moragrega quien venciendo al Gansito Hernández, poniendo el marcador un gol por bando.

Para la segunda mitad los tapatíos a sabiendas qué el empate les servía de muy poco, se fueron contra la puerta fresera creando diversas situaciones de peligro qué la defensa fresera supo sortear exitosamente.

Ya casi para finalizar el encuentro y la afición inconforme con el empate, llegó Benjamín Sánchez y con un remate contundente venció al portero visitante sellando la victoria fresera qué calificó al equipo a la fase final en su primer torneo en la Liga de Expansión.

Así la trinca fresera se alista para encarar su último encuentro en la fase regular contra Mineros de Zacatecas en donde afianzará el cuarto lugar en la tabla general.