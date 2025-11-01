Entregan Despensas a Personas Vulnerables del Municipio

“Hoy más que recibir una despensa, reciben nuestro apoyo y agradecimiento por la confianza que siguen depositando en nosotros como sus funcionarios”. Dijo en su mensaje Caremm Santacruz

Redacción Notus31 octubre, 2025

Huanímaro, Guanajuato

Presidencia Municipal, a través del El Sistema DIF llevan a cabo la entrega de despensas a 122 personas en estado vulnerabilidad y discapacitados de comunidades rurales y de cabecera municipal.

El evento fue desarrollado en las instalaciones del centro gerontológico contando con la presencia de Karina Ruiz Rivera regidora del ayuntamiento, Caremm Santacruz Rivera directora del DIF Municipal y Cristian Antonio Godínez Aguilera secretario técnico.

“Hoy más que recibir una despensa, reciben nuestro apoyo y agradecimiento por la confianza que siguen depositando en nosotros como sus funcionarios”. Dijo en su mensaje Caremm Santacruz Rivera directora del sistema municipal DIF.

Este programa tiene como objetivo apoyar en la economía de las familias de escasos recursos de todo el municipio con alimentos básicos.

Por su parte Karina Ruiz Rivera en representación de la presidenta municipal comentó que: “Las necesidades por cubrir son muchas y esperamos seguir entregando el insumo a más familias para apoyarles un poco con su economía, que en estos tiempos está muy complicado, para ello estamos trabajando y continuar apoyando con este y más programas”.

Para finalizar la entrega del insumo alimentario la Sra. Rebeca Trigueros Méndez en representación de los beneficiarios agradeció el apoyo y pidió que, así como a ellos los están apoyando con la despensa, espera que sean más las familias beneficiadas con este programa.

 

