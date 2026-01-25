Irapuato cae en su visita a Tlaxcala en la Liga de Expansión MX

La Trinca Fresera fue superada 2-1 pese a empatar momentáneamente el encuentro

Gabriel Piña24 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato

El Club Deportivo Irapuato sufrió una derrota de 2-1 ante Tlaxcala FC, en el duelo correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura de la Liga de Expansión MX.

El conjunto visitante abrió el marcador al minuto 16, cuando Benjamín Sánchez aprovechó un descuido defensivo para adelantar a la trinca. Tlaxcala reaccionó antes del descanso y logró el empate al minuto 26, luego de que Christian convirtiera desde el punto penal, devolviendo la esperanza a la escuadra local.

Sin embargo, justo antes del final del primer tiempo, Francisco Figueroa marcó el 2-1 definitivo al minuto 45, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso y que ya no se movería durante la segunda mitad.

A pesar de los intentos de Irapuato por igualar el marcador en el complemento, Tlaxcala mantuvo el orden defensivo y aseguró los tres puntos en casa.

Con este resultado, Irapuato suma una nueva derrota en el arranque del torneo, mientras que Tlaxcala FC fortalece su posición en la tabla general.

La Trinca deberá enfocarse en corregir errores y buscar la recuperación en su próximo compromiso.

