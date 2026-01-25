Freseras no pueden contra las Gigantes de Aguascalientes

Irapuato, Guanajuato

El equipo profesional Freseras en su debut, de la liga profesional de voleibol perdió su primer partido contra las Gigantes de Aguascalientes.

En el partido destacó la llegada de las nicaragüenses Dalia Calero y Brittany Forbes, quienes tuvieron acción con el equipo profesional Freseras en la Liga Profesional de Voleibol de México, aunque ella generaron 9 y 10 puntos respectivamente.

El equipo de Freseras Voleibol debutó frente a Gigantes en su primer partido oficial, registrando un marcador adverso. La serie continuará mañana con el segundo encuentro programado a las 13:00 horas en las instalaciones del Inforum de Irapuato.