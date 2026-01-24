Ataque armado deja una persona sin vida en Villas de San Cayetano, Irapuato

Irapuato, Guanajuato

Una persona perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado registrado la tarde de este sábado 24 de enero de 2026 en la calle Río Fuerte, al interior del fraccionamiento Villas de San Cayetano, en el municipio de Irapuato.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue agredida con varios disparos, lo que le provocó lesiones de gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras el reporte al sistema de emergencias, confirmando el deceso y procediendo al acordonamiento de la zona para preservar la escena del crimen.

Posteriormente, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, cuyos agentes y peritos realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios balísticos que permitan avanzar en las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley, en tanto continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.