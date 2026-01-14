Abren convocatoria artística para la Fenal 37 en León

León, Guanajuato.- La edición 37 de la Feria Nacional del Libro de León (Fenal) se llevará a cabo del 01 al 10 de mayo en Poliforum León y ya está abierta su convocatoria para la generación de su programa artístico.

Creadoras, creadores, colectivos y/o compañías artísticas profesionales, residentes en León, pueden participar a través de diversos proyectos, considerando la integración de temas como la promoción de la lecto-escritura, igualdad de género y no discriminación, cuidado del agua y del medio ambiente, historia, identidad y memoria.

Los espectáculos pueden ser de disciplinas como teatro, danza, música, clown, títeres, cine, narración oral o multidisciplina, y estos no podrán sobrepasar los 50 minutos para cada presentación, mismas que podrán realizarse en los espacios escénicos de la Fenal: Foro de las Historias, Telón de la Palabra, Patio de los Cuentos y Pasillos Fenal.

La convocatoria se encuentra abierta desde el momento de su publicación y hasta las 13:00 horas del viernes 06 de febrero. Los detalles de la misma pueden consultarse en el siguiente enlace: https://culturaleon.com/announcement/convocatoria-del-programa-artistico-fenal-2026.

Los proyectos serán seleccionados a través de un comité mediante dos etapas, una técnica, cumpliendo con las bases de la convocatoria, y una artística que integra una presentación presencial del proyecto. La selección será dada a conocer el lunes 23 de febrero a través de las redes sociales del ICL y Fenal. Para mayor información, está disponible el correo gisela.rojas@culturaleon.com.

Aunado a las acciones de Fenal Permanente, el 8º Concurso Mundos Posibles ya recibe propuestas en sus tres categorías: cuento, poesía y cómic; una iniciativa realizada de manera colaborativa entre el Instituto Cultural de León, la Universidad Iberoamericana León y la Universidad de Guanajuato Campus León.

Podrán participar jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, residentes en el estado de Guanajuato; quienes podrán enviar sus propuestas hasta las 13:00 horas del próximo lunes 16 de febrero a través del siguiente enlace: https://www.iberoleon.mx/mundos-posibles.

Un jurado calificador, integrado por especialistas con trayectoria en las diversas áreas, será el encargado de seleccionar los proyectos ganadores, mismos que aparecerán en una antología que será publicada en el marco de la Fenal 37. Las y los ganadores de cada categoría también recibirán un premio económico: $5,000.00 para el primer lugar, $3,500.00 para el segundo y $2,500.00 para el tercero. El fallo será dado a conocer el 27 de marzo en las páginas web y redes sociales de las instituciones convocantes.

Los detalles de la convocatoria pueden consultarse en https://culturaleon.com/announcement/8o-concurso-de-educacion-media-superior-y-universitaria-mundos-posibles-cuento-poesia-y-comic; para mayores informes están disponibles el correo eventos.biblioteca@iberoleon.edu.mx y el teléfono 477 710 0600 ext. 3110.

Te invitamos a conocer más sobre las actividades de Fenal en la página culturaleon.com, así como en redes sociales, Facebook: Instituto Cultural de León y Fenal-Feria Nacional del Libro de León; Instagram, X y TikTok: @culturaleon y @fenalmx.