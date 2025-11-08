Irapuato asegura su pase a la Liguilla

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato logró su clasificación a la Liguilla del torneo de la Liga de Expansión MX, asegurando el cuarto lugar de la tabla general con 23 puntos tras disputar 14 jornadas.

El equipo guanajuatense cerró su participación en la fase regular con un empate 2-2 frente a Mineros de Zacatecas, precisamente el conjunto al que enfrentará nuevamente en los Cuartos de Final.

Durante la temporada, los freseros registraron 23 goles a favor y 19 en contra, consolidando una diferencia positiva de cuatro tantos que les permitió mantenerse entre los mejores del campeonato.

Por su parte, Mineros finalizó en la quinta posición, con 21 puntos, producto de un torneo competitivo en el que logró 26 goles a favor y 24 en contra.

El duelo entre Irapuato y Mineros promete ser uno de los más equilibrados de la ronda, pues ambos equipos ya mostraron su paridad en el reciente enfrentamiento.

Los freseros buscarán aprovechar su posición en la tabla y su buen cierre en el Sergio León Chávez, para avanzar a las semifinales y seguir soñando con el título de la división.