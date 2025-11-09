Festival de la Fresa 2025 conquista a irapuatenses y visitantes

Gastronomía, artesanías, música y ambiente familiar destacan en el segundo día del evento en el corazón de Irapuato

Redacción Notus9 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Nuevamente el Festival de la Fresa en Irapuato es un éxito, con irapuatenses y visitantes disfrutando de la gastronomía local a base de fresa en el patio de Presidencia Municipal y artesanías de los emprendedores, bebidas, postres, música en vivo y talleres en el corazón de la ciudad, esto y mucho más durante el segundo día.

Dolores Venegas, visitante irapuatense, dijo estar orgullosa de que en su ciudad se haga una actividad como esta en la que se da a conocer a la frutilla que nos reconoce como Capital Mundial de la Fresa, además de que la comida y artesanías son de gran calidad, y se vive un ambiente familiar.

“Me parece muy bien y ojalá que como este evento existan muchos culturales como ya los ha habido. El Festival de la Fresa representa a la fresa en todas sus formas, en mermelada, naturales, de todas las formas”, mencionó.

Durante el segundo día del festival, las y los asistentes disfrutaron del concierto de rock de la banda Kenny y Los Eléctricos, que puso a bailar a chicos y grandes.

Para este domingo 9 de noviembre a partir de las 12:00 del mediodía, las actividades del Festival de la Fresa 2025, continuarán para el disfrute de todas y todos, con la caravana de emprendedores, comida deliciosa, la entrega de la Fresa de Oro y dos conciertos en vivo, por parte de La Promesa del Bajío y Los Grandes Potrillos del Bajío.

GALERÍA

Redacción Notus9 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información