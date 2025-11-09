Festival de la Fresa 2025 conquista a irapuatenses y visitantes

Irapuato, Guanajuato.- Nuevamente el Festival de la Fresa en Irapuato es un éxito, con irapuatenses y visitantes disfrutando de la gastronomía local a base de fresa en el patio de Presidencia Municipal y artesanías de los emprendedores, bebidas, postres, música en vivo y talleres en el corazón de la ciudad, esto y mucho más durante el segundo día.

Dolores Venegas, visitante irapuatense, dijo estar orgullosa de que en su ciudad se haga una actividad como esta en la que se da a conocer a la frutilla que nos reconoce como Capital Mundial de la Fresa, además de que la comida y artesanías son de gran calidad, y se vive un ambiente familiar.

“Me parece muy bien y ojalá que como este evento existan muchos culturales como ya los ha habido. El Festival de la Fresa representa a la fresa en todas sus formas, en mermelada, naturales, de todas las formas”, mencionó.

Durante el segundo día del festival, las y los asistentes disfrutaron del concierto de rock de la banda Kenny y Los Eléctricos, que puso a bailar a chicos y grandes.

Para este domingo 9 de noviembre a partir de las 12:00 del mediodía, las actividades del Festival de la Fresa 2025, continuarán para el disfrute de todas y todos, con la caravana de emprendedores, comida deliciosa, la entrega de la Fresa de Oro y dos conciertos en vivo, por parte de La Promesa del Bajío y Los Grandes Potrillos del Bajío.

