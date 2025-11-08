Envenenan a perritos con alimento donado a albergue en León

León, Guanajuato.- Varios perritos murieron a causa de un bulto de croquetas aparentemente envenenado en León. La titular de Casa Hogar Goyito A. C. informó que, tristemente, 6 caninos amanecieron muertos y varios vomitando luego de comer alimento donado la noche anterior.

Karina Castellanos, titular de la casa hogar, confirmó que los perritos habían fallecido, mientras que más de dos docenas habían estado en riesgo. Al parecer, un hombre acudió a su casa para regalar dos bultos de alimento, mismos que fueron suministrados a los perritos que no tenían nada que comer.

“Lo único que comieron fueron las croquetas… el alimento estaba sellado, no mire nada como fuera de lo normal”, expresó.

Ella relató que en cada donación siempre toma una foto y la sube a la página del albergue canino agradeciendo a las personas. Sin embargo, el donador se negó a tomarse una foto, lo que a ella no le pareció raro dado que muchas personas prefieren evitarlas. Aunque dijo que, en esos casos, siempre le dejan algún dato como su número de teléfono.

A la mañana siguiente, el personal que le ayuda se dio cuenta del estado de los perritos y descartaron que hayan podido ser envenenados de manera externa ya que nunca salen del albergue.

La titular mencionó que tomará cartas en el asunto y a partir de esa experiencia será más meticulosa con los requisitos tanto de posibles donadores como personas que desean visitar a los perritos:

“Sí ocupamos croquetas, ciertamente. Pero eso no les da el derecho a lastimar perritos que ya pasaron por un proceso y se están recuperando”.