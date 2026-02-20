Productores del campo exigen apoyos y reunión con Claudia Sheinbaum

Irapuato, Guanajuato.- Productores agrícolas se manifestaron en las afueras de la XII Región Militar, donde se realizaba la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la intención de ser recibidos por algunos minutos y entregarle un pliego petitorio sobre las problemáticas que aquejan al campo.

Desde temprana hora, los agricultores se concentraron en el lugar portando pancartas y expresando su inconformidad por la falta de apoyos suficientes para el sector. Entre sus principales demandas se encuentran la cuota energética, la regularización de concesiones de agua, la revisión de la nueva Ley de Aguas, mayores subsidios al campo y la creación de una financiera que otorgue créditos accesibles a los productores.

“Estamos en una disparidad total, no hay manera de que podamos competir con el mercado internacional; los costos de producción mexicanos, estamos totalmente fritos”, señaló Mauricio Pérez, líder de los productores, quien insistió en que la situación actual coloca al campo en desventaja frente a otros países.

Durante la jornada arribó el delegado estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Justino Arriaga, quien informó a los manifestantes que en un plazo aproximado de 10 días comenzará el pago de apoyos correspondientes al ciclo primavera-verano 2025 para más de 15 mil productores en el estado de Guanajuato.

El funcionario explicó que se está trabajando en la flexibilización de las políticas para agilizar la entrega de recursos. “Estamos flexibilizando las políticas para la entrega de los apoyos, para que se pueda pagar rápido a los productores”, indicó. Asimismo, aseguró que la Secretaría de Hacienda ya autorizó el recurso, el cual se encuentra a disposición de la dependencia federal, por lo que únicamente resta ajustar la mecánica operativa inicialmente planteada.

Arriaga detalló que los apoyos contemplan volúmenes que van de 10 hasta 200 toneladas por productor, dependiendo del caso.

Posteriormente, un representante de la Secretaría de Gobernación se acercó a dialogar con los líderes del movimiento campesino; sin embargo, la petición principal, ser recibidos por la presidenta, no fue atendida en ese momento.

Hacia el final de la jornada, los productores fijaron una postura: continuarán buscando una entrevista directa con la mandataria antes del 2 de marzo, fecha en la que tienen prevista una magna movilización con la participación de alrededor de 20 mil campesinos. De no obtener respuesta, advirtieron que podrían generarse afectaciones en diversas vías de comunicación en al menos siete estados del país.

De manera sorpresiva y cuando la mayoría de los asistentes ya se había retirado, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo su aparición y, desde la camioneta que la trasladaría hacia León, solicitó la presencia de los líderes campesinos para sostener un breve diálogo.

Ante los planteamientos del sector, la mandataria señaló que en este momento se atenderán los asuntos más urgentes, pero se comprometió a sostener próximamente una reunión formal con los representantes del campo para buscar soluciones de fondo a las demandas expuestas.